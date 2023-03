LPI-GTH: Kollision mit Zaun

Hütschenroda (Wartburgkreis) (ots) - Gegen 06.00 Uhr heute Morgen befuhr ein 39-jähriger Fahrer eines BMW die B84 von Eisenach in Richtung Behringen. In einer Rechtskurve verlor der Mann aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kollidierte mit einer dort befindlichen Holztafel. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Beschädigung am Holzschild beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro. Der ...

mehr