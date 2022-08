Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Gaggenau (ots)

Am Mittwoch den 24.09.2022, gegen 06:45 Uhr, befuhr eine Radfahrerin nach eigenen Angaben die Wißstraße in Richtung Murg. An der Kreuzung Wißstraße / Schulstraße missachtete ein auf der Schulstraße fahrender schwarzer BMW die Vorfahrt der Zweiradfahrerin. Um eine Kollision zu verhindern leitete die Velo-Lenkerin eine Gefahrenbremsung ein. Sie kam zu Fall und verletzte sich. Der mutmaßliche Unfallverursacher beschleunigte sein Fahrzeug und entfernte sich auf der Schulstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen BMW-Fahrer oder zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Gaggenau unter der Rufnummer 07225/98870 zu melden.

