Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hofstetten - Handtasche geklaut - Die Polizei sucht Zeugen

Hofstetten (ots)

Am Freitagnachmittag, kurz vor 18.00 Uhr, entsorgte eine Frau ihr Altglas an der Sammelstelle in der Kreuzstraße. Ein unbekannter Täter nutzte die Situation aus und entwendete aus dem unverschlossenen Ford Kuga der Dame eine auf dem Beifahrersitz abgestellte Handtasche samt Inhalt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in dem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Haslach unter Tel. 07853/975920 zu melden. /CBR

