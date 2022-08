Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Mutmaßlicher Tankbetrüger dingfest gemacht

Appenweier, A5 (ots)

Einen schnellen Fahndungserfolg konnten am frühen Freitagmorgen die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg nach einem zuvor begangenen Tankbetrug an der Raststätte Renchtal-West verbuchen. Nach einer etwa einstündigen Fahndung ging der Streife kurz nach 6 Uhr unweit der Raststätte Renchtal-Ost ein 39-Jähriger ins Netz; seinem mutmaßlichen Komplizen gelang indes die Flucht. Kurz nach 5 Uhr zapften bis dahin Unbekannte an der Tankstelle Renchtal-West knapp 180 Liter Kraftstoff ab und flüchtete mit einem dunklen Van, ohne die Rechnung zu begleichen. Die am Wagen angebrachten Kennzeichen mit Ludwigshafener Zulassung waren nicht für diesen Ford Galaxy ausgegeben. Nachdem der Wagen bereits kurz vor 6 Uhr im Bereich Offenburg auf der Autobahn in Richtung Norden gesichtet werden konnte, gelang es dem Fahrer des Ford, sich aus dem Sichtfeld der Streife zu entziehen. Wenige Minuten später erblickten die Beamten das Auto erneut im Bereich der Raststätte Renchtal-Ost. Nun aber waren plötzlich andere Kennzeichen mit einer SLS-Zulassung am Galaxy befestigt. Beim Erkennen der Polizeistreife hielt der Ford-Lenker abrupt auf dem Standstreifen an und die beiden Insassen wollten flüchten. Während bei dem Fahrer gleich darauf die Handschellen klickten, gelang dem Mitfahrer die Flucht. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen ist der Gesuchte bis dato verschollen. Im später sichergestellten Ford Galaxy konnten die Beamten etliche mit Kraftstoff gefüllte Kanister auffinden. Der 39-Jährige muss sich wegen Tankbetrugs verantworten. Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Mittäter dauern an.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell