POL-OG: Lahr - Betrunken unterwegs

Rastatt (ots) - Am Donnerstagnachmittag soll es in der Baldenaustraße zu einem Wohnungseinbruch gekommen sein. Bislang unbekannte Täter sollen sich im Zeitraum zwischen 14 Uhr bis 14:45 Uhr zunächst durch ein Fenster gewaltsam Zutritt verschafft und anschließend Schmuck entwendet haben. Der Sachschaden am Fenster wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen ...

