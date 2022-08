Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, L 89 - Kollision im Begegnungsverkehr

Renchen, L 89 (ots)

Eine Kollision im Begegnungsverkehr hat am Donnerstagabend auf der Renchtalstraße (L 89) zu einem Leichtverletzen und einem Sachschaden von rund 10.000 Euro geführt. Ein 20 Jahre alter und in Richtung Renchen fahrenden Audi-Lenker war hierbei kurz vor 20:30 Uhr aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und stieß dort mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 32-Jährigen zusammen. Der Golf-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, benötigte allerdings an Ort und Stelle keine medizinische Versorgung. Dass der Leichtverletzte dennoch in ein Krankenhaus gebracht wurde, lag an dessen Alkoholbeeinflussung. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch bei ihm einen Atemalkoholwert von über einem Promille fest. Während der mutmaßliche Unfallverursacher sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten muss, steht dem 32-Jährigen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ins Haus.

