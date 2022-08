Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verletzte Radfahrerin

Baden-Baden (ots)

Zu einem Verkehrsunfall in der Waldseestraße kam es am Donnerstagabend. Eine 63-jährige E-Bike-Fahrerin war gegen 19:45 Uhr auf dem Waldweg in Richtung Waldsee unterwegs. Hierbei fuhr sie offenbar zu weit rechts, kam vom Weg ab und rutschte mit ihrem Pedelec einen Hang hinab. Die 63-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und musste von der Feuerwehr Baden-Baden geborgen werden. Im Anschluss wurde die Frau von den alarmierten Rettungskräften in ein örtliches Klinikum gebracht. Ein Sachschaden war nicht zu beziffern.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell