Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 65-Jährige überweist hohe Summe an vermeintliche Tochter

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Montag (22.08.) erhielt die Polizei eine Anzeige über einen Betrug per WhatsApp. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von knapp 4.000 Euro.

Eine 65-jährige Bergisch Gladbacherin erhielt am Sonntagabend (21.08.) WhatsApp-Nachrichten ihrer vermeintlichen Tochter aus dem Urlaub. Diese schilderte, dass sie dringend Geld wegen eines Notfalls benötigen würde.

Im weiteren Verlauf überwies die Geschädigte eine Summe von knapp 4.000 Euro auf ein litauisches Bankkonto.

Als sich dann die echte Tochter bei der 65-Jährigen meldete und berichtete, dass sie schon länger aus dem Urlaub zurück sei und es ihr gut geht, bemerkte die Seniorin den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei Rhein-Berg warnt erneut vor diesen WhatsApp-Trickbetrügern und rät dazu, stets skeptisch zu sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn von einer finanziellen Notsituation berichtet und Geld gefordert wird.

Überprüfen Sie die Identität der Person, die Ihnen schreibt, indem Sie die Ihnen bekannte Rufnummer anrufen oder sich persönlich treffen. Stellen Sie eine Frage, die nur die tatsächliche Person beantworten kann. Informieren und warnen Sie zudem auch Freunde und Angehörige vor dieser Betrugsmasche.

Sollten Sie verdächtige Nachrichten erhalten oder bereits Opfer eines Trickbetrügers geworden sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei.

Bei Fragen zu dieser und anderen Betrugsmaschen oder wenn Sie eine Beratung benötigen, steht Ihnen gerne das Fachkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-444 zur Verfügung. (st)

