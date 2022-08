POL-OG: Durbach - Leichte Blessuren nach Verkehrsunfall

Kehl (ots) - Eine größere Gruppe von Fahrradfahrern war am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr in der Kehler Straße unterwegs, als ein 23-Jähriger beim Wechsel von der Straße auf einen Feldweg offenbar am dortigen Bordstein hängen blieb und alleinbeteiligt stürzte. Der Radler zog sich leichte Verletzungen zu. /ma Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: ...

