Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzt

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 00.50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Farnrodaer Straße. Ein 27-jähriger Fahrer eines Ford fuhr in Richtung Wutha-Farnroda und kam im Bereich der Einmündung zur B88 nach links von der Fahrbahn ab und touchierte dabei unter anderem eine Straßenlaterne und ein abgestelltes Fahrzeug bevor er entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Hierbei wurden der Fahrzeugführer sowie ein Mitfahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen ergaben, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Straße musste zeitweise voll gesperrt werden. (jd)

