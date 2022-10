POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Autoscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am Dienstag zwischen 16:30 und 18:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter drei geparkte Autos in der Grillenbergerstraße. Der Täter zerkratzte die drei Pkw mit einem unbekannten spitzen Gegenstand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000.- Euro insgesamt. In der Zeit von 16:00 und 17:00 Uhr wurde auch in der Donnersbergstraße ein ...

