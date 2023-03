Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beschädigt-Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Heute Morgen wurde der Polizei Ilmenau eine Sachbeschädigung gemeldet. Ein oder mehrere Unbekannte warfen offenbar ein Glas mit Lackfarbe auf den in der Ichtershäuser Straße geparkten VW eines 69-Jährigen. Durch den Bewurf wurde die Heckscheibe sowie das Glasbehältnis zerstört, sodass sich die Lackfarbe auf und in dem Fahrzeug verteilte. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich offenbar heute Nacht gegen 02.00 Uhr. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0057359/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

