POL-HI: Einbruch in ein Sprachheilzentrum -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (hep): Im Zeitraum vom 22.02.2023, 17:30 Uhr bis 23.02.2023, 05:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in das Gebäude des AWO Sprachheilzentrums im Burgweg. Unbekannte Täter hebelten zunächst die Haupteingangstür auf und durchsuchten im Gebäude mehrere Büroräume. Nach dem gewaltsamen Öffnen mehrerer Schränke und Wertbehältnisse entwendeten sie einen Bargeldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich gemacht haben oder andere Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

