Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfallflucht, Zeugenhinweise erbeten

Offenburg (ots)

In einem Zeitraum von 07:30 Uhr und 15:20 Uhr soll ein bislang unbekannter Täter am Montag einen in der Zähringer Straße geparkten Smart ForFour beschädigt haben. Der Unbekannte touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken die hintere linke Stoßstange des Fahrzeuges. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.500 Euro, setzte er seine Fahrt fort. Nach ersten Erkenntnissen müsste es sich bei dem Tatfahrzeug um einen grauen Citroen handeln. Zeugen, die mögliche Hinweise zum Vorfall oder zum Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Rufnummer 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

