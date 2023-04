POL-OH: Rauchentwicklung bei Reisebus auf der Autobahn

Bad Hersfeld (ots) - 1.) Ludwigsau-Mecklar - Am Samstag (01.04.2023) kam es zwischen 15.25 Uhr und 22.43 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Friedloser Straße in Ludwigsau, Ortsteil Mecklar. Über den rückwärtigen Teil des Grundstückes verschafften sich Unbekannte zum Wohnhaus und durchsuchten die Wohnräume. Die unbekannten Täter stahlen Bargeld ...

