POL-EN: Sprockhövel- Zwei Verletzte nach Abbiegeunfall

Wetter (ots) - Ein 22-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch auf der Albringhauser Straße schwer verletzt. Der Ennepetaler war, gegen 20:50 Uhr, mit seiner Kawasaki in Richtung Sprockhövel unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen in Höhe der Straße Am Overbeck von seiner Fahrspur in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte er ...

mehr