Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

1.) Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Am Samstag (08.04.2023) verletzte sich ein 42-jähriger Pedelec-Fahrer gegen 09.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Turmstraße in Künzell. Ein 66-jähriger Fahrer eines Pkw Mazda CX-5 befuhr die Turmstraße in Richtung Künzeller Straße und hielt verkehrsbedingt an einem Kreisverkehr an. Der nachfolgende Zweiradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Heck des Pkw auf. Dadurch verletzte sich der Pedelec-Fahrer leicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.150 Euro.

2.) Fußgängerin angefahren und verletzt

Am Samstag (08.04.2023) ereignete sich um 16.30 Uhr im Künzeller Ortsteil Dirlos in der Diorolfstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriges Mädchen verletzt wurde. Das Mädchen war aus einem Linienbus ausgestiegen und noch hinter dem stehenden Bus über die Straße gelaufen. Dabei wurde sie von einem Pkw Land Rover eines 56-jährigen Fahrers erfasst, der in Richtung Künzell fahrend an dem Bus vorbeifuhr. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell