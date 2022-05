POL-VK: Diebstahl aus PKW

Heusweiler (ots) - Gleich zu drei Sachbeschädigungen kam es in der Zeit von letzten Freitag bis Sonntagmorgen im Bereich Heusweiler. Sowohl in der Illinger Straße als auch in Eiweiler in der Lebacher Straße wurden Fahrzeuge durch jeweils eine Schussabgabe auf die Fahrzeugscheiben beschädigt. In Eiweiler in der Lebacher Straße wurde auch auf ein Fenster eines Anwesens in der ersten Etage geschossen. Auch hier entstand ...

