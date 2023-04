Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Künzell (ots)

Am Sonntag (09.04.), gegen 16.08 Uhr, ereignete sich in Künzell an der Einmündung Wernaustraße / An der Hut ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Ein 29-jähriger Seat-Fahrer befuhr die Wernaustraße von der Biligrimstraße kommend in Fahrtrichtung Florastraße, um schließlich an der dortigen Einmündung nach links auf die Straße An der Hut abzubiegen. Ein 77-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Wernaustraße in gleicher Fahrtrichtung, allerdings hinter dem Seat. An der Einmündung Wernaustraße / An der Hut musste der Seat-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah der Fahrradfahrer vermutlich, versuchte noch auszuweichen, kollidierte aber letztendlich seitlich mit dem Seat. Hierbei kam der Fahrradfahrer zu Fall, zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Seat und dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Gefertigt: Helgert, PHK, Polizeistation Fulda

