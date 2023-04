Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch-Kennzeichen entwendet-Einbruch-Einbruch in Mehrfamilienhaus-Raub auf Kiosk-Sachbeschädigung-Scheibenwischer von Autos abgeknickt-Kennzeichendiebstahl-Zeugenaufruf nach Brand

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Imbiss

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Mittwoch (05.04.) bis Sonntag (09.04.) wurde in einen Imbiss in der Max-Becker-Straße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Tür auf und entwendeten eine hochwertige Kaffeemaschine sowie mehrere Paletten Pepsi-Cola. Die genaue Höhe des Sachschadens sowie der Wert des Diebesguts sind momentan noch unklar. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-9320, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Bebra. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Donnerstag (06.04.) das vordere amtliche Kennzeichen HEF-JO 7 eines schwarzen VW Tiguan. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug in der Straße "Am Tiefenbach" in Blankenheim. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Bebra. In der Nacht zu Donnerstag (06.04.) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Bachweg ein. Gewaltsam öffneten die Einbrecher die Eingangstür des Gebäudes. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bebra. Unbekannte brachen am Donnerstagabend (06.04.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Göttinger Bogen" ein. Aus den Räumlichkeiten stahlen die Langfinger eine Playstation 4 samt Controller und beschädigten einen Fernseher. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 400 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Raub auf Kiosk

Bad Hersfeld. Ein Kiosk in der Straße "Neumarkt" wurde am Samstagabend (08.04.) Ziel eines bislang unbekannten Täters. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betrat der Mann den Geschäftsraum gegen kurz nach 19 Uhr mit einem augenscheinlichen Messer. Anschließend stahl er zwei CBD-Produkte im Wert von etwa 20 Euro und flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bad Hersfeld. Am Samstag (08.04.) zerkratzten Unbekannte, zwischen 16.10 Uhr und 18.30 Uhr, den Fahrzeuglack eines Fords auf einem Parkplatz in der Straße "Am Markt". Die Beschädigungen in Höhe von rund 2.000 Euro konnten im Bereich der Heckklappe sowie des hinteren rechten Kotflügels des Autos festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-9320, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibenwischer von Autos abgeknickt

Bad Hersfeld. Gleich mehrere Fahrzeuge wurden in der Nacht zu Sonntag (09.04.) Ziel Unbekannter. Die Täter knickten die Scheibenwischer der Autos ab und verursachten so Sachschaden von circa 100 Euro. Zur Tatzeit standen die Pkw am Straßenrand in der Ludwig-Braun-Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-9320, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Hohenroda. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-G 131 eines grauen VW Passat stahlen Unbekannte zwischen Freitagmorgen (31.03.) und Sonntagabend (09.04.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Privatgelände in der Friedewalder Straße in Ausbach. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Brand

Alheim. Am späten Montagabend (10.04.), gegen 23.15 Uhr, meldeten Zeugen den Brand eines Holzstalls in der Straße "In der Katzenlache" in Heinebach. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Flammen bereits auf eine angrenzende Blechgarage übergegriffen. Die Feuerwehren aus Heinebach, Baumbach, Niedergude und Niederellenbach hatten das Feuer aber zeitnah unter Kontrolle und konnten es löschen. Durch den Brand wurden weder Personen noch Tiere verletzt. Es entstand jedoch Gesamtsachschaden von rund 4.500 Euro.

Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlung der Kriminalpolizei Bad Hersfeld. Momentan kann jedoch auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

