Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Häusliche Auseinandersetzung führt zu umfangreichem Polizeieinsatz mit verletzten Beamten

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag, kurz vor 17:00 Uhr, wurden mehrere Funkstreifenwagen der Sonneberger Polizei zu einer häuslichen Auseinandersetzung in die Bernhardstraße nach Sonneberg entsandt. Wie sich herausstellte, soll der 38-jährige, zwischenzeitlich Beschuldigte, in der Wohnung randaliert sowie seine Partnerin angegriffen haben. Bei Eintreffen der Polizeibeamten kam es anschließend zur handgreiflichen Auseinandersetzung durch den Beschuldigten gegenüber den Polizisten. Beim Versuch der Fesselung des aggressiven Mannes leistete dieser enormen Widerstand, sodass u.a. Pfefferspray eingesetzt wurde. Insgesamt fünf Polizeibeamte wurden leicht verletzt, sind jedoch weiterhin dienstfähig. Nach Hinzuziehung des Rettungsdienstes gelang es nach erneut vorangeschrittener Zeit, den Beschuldigten unter Kontrolle zu bringen und ruhig zu stellen. Anschließend wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht, die weitere Verfahrensweise wird im Laufe des heutigen Tages entschieden. Der Beschuldigte muss sich nun aufgrund mehrerer Straftaten verantworten.

