Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfall zwischen PKW und Radfahrer gesucht

Unterwellenborn (ots)

Am Sonntag, dem 31.07.2022, ereignete sich in Unterwellenborn ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer - zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht. Gegen 17:10 Uhr fuhr eine BMW-Fahrerin den Lausnitzweg entlang und beabsichtigte, nach links in den Gelängeweg abzubiegen. Trotz eindeutiger Verkehrsregelung kam es zum Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten Radfahrer, welcher durch die Kollision leicht verletzt wurde. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Saalfelder Polizei zu melden.

