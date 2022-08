Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Papiertonne mutmaßlich in Brand gesteckt

Frankenblick (ots)

In der zurückliegenden Nacht, kurz nach 00:00 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Papiertonnenbrand in die Bahnhofsallee nach Frankenblick entsandt. Vor Ort wurde bekannt, dass eine große Papiertonne (Fassungsvermögen ca. 1000 Liter) aus zunächst unbekannter Ursache Feuer fing und schließlich komplett abbrannte. Durch Zeugen ergaben sich Hinweise auf zwei Kinder, welche zuvor an der Tonne hantiert haben könnten. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt, auch entstand kein weiterer Sachschaden, als an der Papiertonne selbst.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell