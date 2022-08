Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW-Fahrer übersieht Fußgänger: Zusammenstoß

Steinach (ots)

Am Mittwochvormittag wurde ein Fußgänger in Steinach durch einen Verkehrsunfall verletzt. Offensichtlich fuhr ein 60-Jähriger mit seinem PKW die Straße Am Marktplatz entlang und übersah (möglicherweise aufgrund von Sonneneinstrahlung) einen die Fahrbahn querenden, 83-Jährigen mit seinem Rollator. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Rentner verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Fahrer erlitt einen Schock, sowohl am PKW als auch am Rollator entstand Sachschaden.

