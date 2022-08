Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnungsbrand

Sonneberg (ots)

In der zurückliegenden Nacht, kurz nach 00:00 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in die Karlstraße nach Sonneberg gerufen. Glücklicherweise konnten sich bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte alle Bewohner aus dem Mehrfamilienhaus retten, wenngleich der Inhaber der betroffenen Wohnung als leicht verletzt gilt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Den aktuellen Erkenntnissen zufolge könnte ein in der Wohnung abgestellter E-Scooter aufgrund eines technischen Defekts den Brand verursacht haben, welcher nicht unerheblichen Sachschaden in der betroffenen Wohnung anrichtete. Die Ermittlungen zu den Hintergründen werden durch die KPI Saalfeld geführt. In diesem Zusammenhang wird polizeilicherseits zu besonderer Sorgfalt bei der Lagerung sowie Ladung von derartigen Akkus/ Equipment aufgerufen.

