Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW landet nach Verkehrsunfall auf dem Dach

Rudolstadt (ots)

:Gestern Nachmittag sorgte ein Verkehrsunfall in Rudolstadt. bei welchem sich ein PKW überschlagen hatte, für Aufsehen. Nach aktuellem Stand hatte sich folgendes zugetragen: Der spätere Unfallverursacher, ein 77-Jähriger, fuhr mit seinem PKW VW die Cumbacher Straße stadteinwärts entlang. Aus zunächst unklarer Ursache streifte der Fahrer dann im weiteren Verlauf zwei am rechten Fahrbahnrand abgeparkte PKW. Während der Kollision fuhr der Unfallverursacher offensichtlich seitlich auf den geparkten PKW auf, überschlug sich und landete schließlich auf dem Dach. Der Unfallverursacher wurde durch das Manöver verletzt und per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, der VW musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell