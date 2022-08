PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Betrügerduo erbeutet in Bäckerei Bargeld +++ Auseinandersetzung nach Fahrkartenkontrolle

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Betrügerduo erbeutet in Bäckerei Bargeld, Steinbach, Bahnstraße, 24.08.2022, gg. 15.25 Uhr

(pa)In Steinbach war am Mittwoch ein Betrügerduo unterwegs, das in einer Bäckerei Bargeld erbeutete. Am Nachmittag erschienen zwei Männer in einer Bäckereifiliale in der Bahnstraße. Beim Bezahlen eines Einkaufs gelang es dem Duo, die Mitarbeiterin durch Geldwechselwünsche abzulenken und zu irritieren. Somit wurde erst im Nachhinein bemerkt, dass die Täter im Rahmen des Geldwechselvorgangs mehrere Hundert Euro erlangten. Die Masche des sogenannten "Wechselfallenschwindels" ist durchaus geläufig. Immer wieder gelingt es Betrügern auf diese Weise, in Geschäften Geld zu erbeuten. Im vorliegenden Fall wird einer der Täter beschrieben als circa 170cm groß mit kurzem schwarzen Haar. Er habe ein dunkles Jackett mit hellem Karomuster, eine dunkle lange Hose und dunkle Sportschuhe getragen. Sein Komplize sei etwa 175cm groß gewesen, habe kurzes schwarzes Haar und Koteletten gehabt. Getragen habe er ein weißes Hemd, eine schwarze Anzugjacke, eine helle Hose und schwarze Schuhe. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Auseinandersetzung nach Fahrkartenkontrolle, Oberursel, Adenauerallee, 25.08.2022, gg. 08.40 Uhr

(pa)Am Donnerstagmorgen kam es in Oberursel nach einer Fahrkartenkontrolle zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 08.40 Uhr führten zwei Fahrkartenkontrolleure in einem Bus der Linie 261 Fahrscheinkontrollen durch. Als ein 22-jähriger Fahrgast über kein Ticket verfügte, stiegen die Kontrolleure mit diesem an der Haltestelle Adenauerallee aus. Im Anschluss soll es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit gekommen sein, die schließlich in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Der 22-Jährige soll dabei einen 23-jährigen Kontrolleur körperlich angegriffen haben, woraufhin die Kontrolleure den Mann zu Boden gebracht haben sollen. Sowohl der angegangene Kontroller als auch der Fahrgast klagten über leichte Verletzungen und erstatteten wechselseitig Strafanzeige. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell