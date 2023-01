Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis - Schafe aus Hobbyzucht entwendet, wer kann Hinweise geben?

Sandhausen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Sandhausen, im Gewann "Im Strang" fünf Schafe aus einem umzäunten Gelände einer Hobbyzucht entwendet. Der oder die bislang unbekannten Täter müssen hierzu mit einem geeigneten Transporter an die Rückseite des Geheges gefahren sein, um die Tiere abzutransportieren, so die ersten Ermittlungen des Polizeiposten Sandhausens. Zudem ergaben sich durch Blutspuren Hinweise, dass die Hausschafe beim Abtransport möglicherweise verletzt wurden. Der Polizeiposten Sandhausen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern oder zu der Tat machen können. Hinweise bitte unter Tel.: 06224 2481

