POL-MFR: (347) Handtasche entrissen und geflüchtet - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am späten Mittwochabend (15.03.2023) entriss ein Unbekannter in Nürnberg-Langwasser einer 35-jährigen Frau die Handtasche und flüchtete. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen der Tat.

Gegen 21:45 Uhr befand sich die 35-Jährige auf dem Weg zu ihrer Wohnung in der Wettersteinstraße. Auf Höhe ihres Wohnhauses trat ein unbekannter Mann an die Frau heran und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Frau wehrte sich zunächst gegen den Mann, wodurch es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Dennoch gelang es dem Unbekannten, mit der Handtasche in Richtung Zugspitzstraße zu flüchten.

Die 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die nicht medizinisch versorgt werden mussten. Die Höhe des Entwendungsschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, 35 bis 45 Jahre alt, etwa 185 cm groß, kräftige Statur, Gesicht mit einem bunten Schal vermummt. Er trug darüber hinaus eine dunkle Mütze, eine dunkle Jacke, hellblaue Jeans und dunkle Schuhe.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

