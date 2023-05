POL-DO: Verkehrsunfall endet im Drogenfund

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0472 Mit einer abgebrochenen Bierflasche verletzte bei einem Streit ein Unbekannter am Sonntag (14.5.2023, 15:47 Uhr) einen 27-Jährigen auf der Nordseite des Hautptbahnhofs. Auslöser für den Streit war vermutlich ein Drogengeschäft. Laut Zeugenaussagen griff der unbekannte Täter an der Bushaltestelle an der Paul-Winzen-Straße / Ecke ...

mehr