POL-OG: Gutach, B33 - Lastwagen beschädigt Bahnschranke und flüchtet, Hinweise erbeten

Gutach (ots)

Am späten Dienstagnachmittag hat ein Verkehrsteilnehmer beobachtet, wie ein Lastwagen auf der B33 von Gutach in Richtung Hausach an einem dortigen Bahnübergang eine sich schließende Schranke streifte und hierdurch beschädigte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt in Fahrtrichtung Hausach. Der Schaden beziffert sich auf mehrere Hundert Euro. Durch das sich gegen 17:50 Uhr zugetragene Malheur trat eine vorübergehende Funktionsstörung am Bahnübergang ein, welche allerdings ohne Folgen blieb. Zeugen des Vorfalls, die Angaben zum nun gesuchten Lastwagen und/oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Tel.-Nummer 07832 975920 mit den Beamten des Polizeirevier Haslach in Verbindung zu setzten.

