POL-VIE: Willich: Alleinunfall wegen Glatteis - 48-Jähriger leicht verletzt

Schwalmtal-Dilkrath (ots) - Bei einem Brand in einem Reihenhaus an der Felderseite ist am Donnerstagmorgen um kurz nach 7 Uhr ein 59-jähriger Hausbewohner schwer verletzt in eine Spezialklinik gebracht worden. Eine weitere Hausbewohnerin erlitt leichte Verletzungen und musste nicht ins Krankenhaus. Das Reihenhaus ist zunächst unbewohnbar, die Ermittlungen dauern an. /hei (100) Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

