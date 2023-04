Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in Behördengebäude, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Ein Behördengebäude in der Briegelackerstraße ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Visier von Einbrechern geraten und löste einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenbesatzungen aus. Der oder die Unbekannten sind kurz nach Mitternacht durch ein aufgehebeltes Fenster in den Bürokomplex eingedrungen. Durch das gewaltsame Öffnen einer Zugangstür gelangten die unerwünschten Besucher an einen Kassenautomaten, dem das gleiche Schicksal blühte. Bevor es den alarmierten Einsatzkräften gelungen ist, das Gebäude zu umstellen und zu durchsuchen, konnten der oder Eindringlinge mit mehreren Geldkassetten und Bargeld in der Dunkelheit entkommen. Ob ein Zusammenhang zu einem gleichgelagerten Einbruch vor gut zwei Wochen in das gleiche Gebäude besteht, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden nehmen unter der Rufnummer: 07221 680-0 Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, Fahrzeugen oder Person entgegen.

/wo

Pressemitteilung vom 04.04.2023, 9:32 Uhr

POL-OG: Baden-Baden - Eingebrochen

Baden-Baden Ein oder mehrere Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Gebäude in der Briegelackerstraße eingebrochen. Indem sich die ungebetenen Besucher vermutlich kurz vor Mitternacht durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Bürokomplex verschafften, drangen sie bis zu einem Kassenautomaten vor und hebelten auch diesen mit entsprechenden Werkzeugen auf. Letztlich entwendeten sie Bargeld und suchten im Anschluss das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen übernommen.

/ya

