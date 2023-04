LPI-GTH: Außenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Zimmernsupra - Landkreis Gotha (ots) - Folgenschwer endete am Freitagabend eine Begegnung eines 19-jährigen Pkw-Fahrers mit einem Reh. Der Mann fuhr gegen 22:00 Uhr mit seinem Renault von Tröchtelborn kommend die Landstraße 1043 in Richtung Zimmernsupra, als ein Reh auf die Fahrbahn sprang und vom Fahrzeug des 19-Jährigen erfasst wurde. Während das Reh an der Unfallstelle verendete, war der Renault nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein ...

