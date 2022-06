Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Feuerwehreinsatz wegen Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus (21.06.2022)

Tuttlingen (ots)

Auf einem Herd angebranntes Essen hat am Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Straße "Im Taubentäle" zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Der Polizei teilten Personen mit, dass aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Rauch ausdringen würde. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehren Tuttlingen und Nendingen stellten vor Ort fest, dass zum Rauchgeruch auch ein Rauchwarnmelder ausgelöst hatte. In der betreffenden Erdgeschosswohnung konnte von den Wehrleuten ein 98-jähriger Mann angetroffen und aus der Wohnung gebracht werden. Ein Rettungswagen brachte den Mann vorsorglich in eine Klinik. Mittlerweile ist bekannt, dass der Bewohner unverletzt blieb. Ein Sachschaden ist ebenfalls nicht entstanden. Die Feuerwehren Tuttlingen und Nendingen waren mit sieben Fahrzeugen und 25 Kameraden, das DRK mit vier Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt sowie einem organisatorischen Leiter am Einsatzort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell