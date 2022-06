Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Dreister Dieb klaut einen Cityroller eines Kindes (21.06.2022)

Spaichingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag im Zeitraum von 7.45 Uhr bis 12.45 Uhr in der Schillerstraße einen Cityroller eines Kindes geklaut. Der auffällige blau- schwarze Roller hat an der Unterseite ein blaues Totenkopfmotiv mit einer Sonnenbrille. Er war am Morgen auf dem Schulgelände der Schillerschule verschlossen abgestellt worden. Personen, die im betreffenden Zeitraum im Bereich der Schillerschule Beobachtungen gemacht haben oder Erkenntnisse zum Verbleib des Rollers geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

