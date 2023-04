Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der "Alte Landstraße" zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 48-jährige Frau leicht verletzt wurde. Gegen 15:50 Uhr soll die BMW-Fahrerin die "Alte Landstraße" von Steinbach kommend in Fahrtrichtung der B3 befahren haben. An der Einmündung zur Bundessstraße in Richtung Sinzheim musste die Endvierzigerin verkehrsbedingt abbremsen. Wegen der Unachtsamkeit des nachfolgenden Daimler-Fahrers kam es zum Aufprall. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben noch fahrbereit. Die BMW-Lenkerin wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

/se

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell