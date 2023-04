Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg, Gernsbach, Reichental - Gebäudebrand mit mehreren Toten

4. Nachtragsmeldung

Gernsbach (ots)

Am Montag fand die rechtsmedizinische Untersuchung der drei geborgenen Leichname in Heidelberg statt. Hierbei wurde als Todesursache bei allen drei Verstorbenen eine Rauchgasintoxikation festgestellt. Hinweise auf eine andere Todesursache ergaben sich bislang nicht. Die eindeutigen Identifizierungen anhand von DNA-Untersuchungen dauern an. Es ist jedoch nach wie vor davon auszugehen, dass es sich um die drei vermissten Kinder im Alter von 4, 8 und 14 Jahren handelt.

Derzeit werden die Untersuchungen am Brandort zur Klärung der Brandursache im Auftrag der Staatsanwaltschaft durch die Spezialisten des Landeskriminalamtes und der Kriminaltechniker fortgesetzt. Allerdings konnte die Brandstelle aufgrund der akuten Einsturzgefahr des Gebäudes nicht vollständig betreten und untersucht werden. Eine abschließende Aussage zur Brandursache kann daher nach aktuellem Ermittlungsstand noch nicht getroffen werden. Derzeit wird aus Gefahrenabwehrgründen ein zeitnaher Abriss des Gebäudes geprüft. Hierbei würden die Brandermittlungsexperten hinzugezogen werden.

In der Zwischenzeit wurde eine verdächtige Person identifiziert. Inwieweit diese mit den Geschehnissen in Verbindung steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese sind weiterhin offen und gehen in alle Richtungen.

