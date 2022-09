Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrradfahrer übersehen und schwer verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch (14. September) ereignete sich in Sankt Augustin ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 7.30 Uhr wollte ein 21-Jähriger mit seinem Auto vom Busbahnhof der Sandstraße kommend, nach links auf die Bonner Straße in Richtung Siegburg einbiegen. Als die Ampel für ihn grünes Licht zeigte, beschleunigte der junge Mann seinen Kia. Offenbar wollte er noch vor einem entgegenkommenden Auto abbiegen. Dabei übersah der 21-Jährige aus Sankt Augustin einen 54-Jährigen auf seinem Klapprad. Der Radfahrer wollte die Bonner Straße an einem Überweg für Fußgänger und Radfahrer queren. Auch für den Radfahrer zeigte die Ampel grünes Licht. Nach eigenen Angaben übersah der Pkw-Fahrer den Radfahrer. Die Sicht sei durch starken Regen beeinträchtigt gewesen. Der Kia erfasste den Radfahrer, der auf die Motorhaube aufgeladen wurde und gegen die Windschutzscheibe prallte. Der Radler kam schwer verletzt auf dem Asphalt zum Liegen. Er war bei Eintreffen der Polizisten zwar ansprechbar, konnte aber keine Angaben zum Unfall machen. Der Verletzte wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Den Kia-Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell