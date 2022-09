Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher schlägt Scheibe ein

Hennef (ots)

Ein 32-Jähriger stellte am Mittwochabend (14. September) fest, dass in seine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Hennef-Dondorf eingebrochen wurde. Der Mann verließ sein Zuhause gegen 13.00 Uhr und kehrte gegen 22.15 Uhr von der Arbeit zurück. Er stellte dann ein faustgroßes Loch in der Glasscheibe der Haustür fest. Splitter lagen auf dem Boden hinter der Tür. Die Erdgeschosswohnung des Hennefers war offenbar durchsucht worden. Laut dem alleinigen Bewohner wurden ein dreistelliger Bargeldbetrag und ein schwarzer Jutebeutel gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Hennef unter 02241/5413521 entgegen. (Uhl)

