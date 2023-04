Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Ausfahrt mit nahezu zwei Promille endete im Polizeigewahrsam

Durmersheim (ots)

Mit annähernd zwei Promille und ohne die erforderliche Fahrerlaubnis hat es einen 34 Jahre alten Lexus-Fahrer am Dienstagabend beim Abbiegen von der Mühlburger Straße in die Hauptstraße aus der Kurve getragen. Im weiteren Verlauf überführ der Mittdreißiger eine Verkehrsinsel, sodass sein Auto stark beschädigt wurde Auto und nicht mehr fahrfähig war. Laut Zeugenaussagen habe der Unfallverursacher kurz vor 21 Uhr mehrfach versucht, die Fahrt fortzusetzen, sei dann aber zu Fuß in Richtung Stadtmitte geflüchtet. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Rastatt waren schnell zur Stelle und konnten den 34-Jährigen vorläufig festnehmen. Hierbei nahmen die Polizisten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem Mann wahr, sodass ihn der weitere Weg in ein Krankenhaus zur Erhebung einer Blutprobe führte. Dort kippte die Stimmung des vorläufig Festgenommenen, die letztliche darin gipfelte, dass er nach einem Beamten schlug und er bei seiner anschließenden Fixierung erheblichen Widerstand leistete. Letztlich hat ihm das ausufernde Verhalten neben verschiedenen Strafanzeigen überdies eine Nacht im Polizeigewahrsam eingebracht.

