POL-H: Geschwindigkeitskontrolle an der Mecklenheidestraße: Polizei erwischt zahlreiche Raser - Drei Autos fuhren mehr als doppelt so schnell wie erlaubt

Hannover (ots) - Am Montagmorgen, 06.02.2023, ist in einem Wohn- und Pflegeheim am Osterfelddamm in Hannover-Groß Buchholz ein Brand ausgebrochen. Während der Rettungsarbeiten bargen die Einsatzkräfte eine Leiche. Die Ermittlungen dauern an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Fachinspektion für Brand- und Sprengstoffdelikte des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) ...

mehr