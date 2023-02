Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen: Leblose Person nach Wohnungsbrand entdeckt - Ermittlungen zur Brandursache und Identität dauern an

Hannover (ots)

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Langenhagen am Mittwoch, 08.02.2023, haben Einsatzkräfte eine leblose Person entdeckt. Ob es sich dabei um den Bewohner der aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geratenen Wohnung handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Mehrere Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei brach das Feuer am frühen Morgen gegen 02:50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses am Pferdemarkt aus. Bis auf eine Person konnten sich alle Bewohner in Sicherheit bringen beziehungsweise durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Freie gebracht werden. Im Rahmen der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte in der Dachgeschosswohnung, in der das Feuer zuvor ausgebrochen war, eine leblose Person. Ob es sich um den vermissten Bewohner handelt, muss noch ermittelt werden. Der Leichnam konnte zunächst nicht identifiziert werden. Auch konnte der entstandene Sachschaden noch nicht genau beziffert werden.

Ein weiterer, 35 Jahre alter Bewohner kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die übrigen Bewohner des Hauses überstanden den Brand unverletzt. /ram, desch

