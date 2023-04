Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verkehrskontrolle mündet in Widerstand

Lahr (ots)

Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Lahr hat sich am Dienstagnachmittag in der Eisenbahnstraße hochgeschaukelt und mündete in einem Widerstand gegen die Einsatzkräfte durch den Kontrollierten. Wie sich bei der erfolgten Überprüfung gegen 15:15 Uhr herausstellte, war ein 43-jähriger VW-Lenker ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Der Mann war allerdings nicht geneigt, die polizeilichen Maßnahmen einfach über sich ergehen zu lassen. Mit seinem Handy wollte er Portraitaufnahmen der Einsatzkräfte fertigen und hielt das Smartphone hierzu direkt vor das Gesicht eines Polizisten. Der Beamte erntete jedoch trotz deutlicher Hinweise, dies zu unterlassen, lediglich Ignoranz seitens des 43-Jährigen. Weil Worte offensichtlich nicht fruchteten, nahm der betroffene Beamte dem Mann dessen Handy ab. Als Reaktion griff der VW-Lenker den Polizisten an und packte ihn an der getragenen Schutzweste. Nun steht ihm neben einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ins Haus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell