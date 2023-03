Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Ratzeburg (ots)

24.-26.03.2023 - Einhaus

Am vergangenen Wochenende kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Ortschaft Einhaus.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde in der Zeit vom Freitag 24. März 2023, 12:30 Uhr und Sonntag, dem 26. März 2023, 17 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Lübecker Straße in Einhaus eingebrochen. Unbekannte Täter drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zum Stehlgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden wird auf mehr 1.000 Euro geschätzt. In der Zeit vom 25.03.2023 (Samstag), 15 Uhr und dem 27.03.2023 (Montag), 08:00h wurde in ein Einfamilienhaus im Ansverusweg in Einhaus eingebrochen. Auch hier wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet und das Haus durchsucht. Es wurde unter anderem eine Geldkassette entwendet. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Einhaus (Lübecker Straße/ Ansverusweg) beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistelle Ratzeburg unter der Telefonnummer: 04541/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell