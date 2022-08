POL-PDLU: (Altrip) Jugendlicher flüchtet auf E-Scooter vor der Polizei

Speyer (ots) - Am gestrigen Samstagvormittag spazierte eine Dame mit ihrem Chihuahua in der Johannesstraße in Speyer auf dem Bürgersteig, als gleichzeitig eine andere Frau ihren Hund (Dogo Argentino) aus dem Auto lud. Als die Erstgenannte dies bemerkte, wollte sie aus Sicherheitsgründen ihren kleinen Hund auf den Arm nehmen, was ihr jedoch nicht mehr gelang. Der ...

mehr