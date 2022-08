Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrlässige Körperverletzung infolge einer Hundeattacke

Speyer (ots)

Am gestrigen Samstagvormittag spazierte eine Dame mit ihrem Chihuahua in der Johannesstraße in Speyer auf dem Bürgersteig, als gleichzeitig eine andere Frau ihren Hund (Dogo Argentino) aus dem Auto lud. Als die Erstgenannte dies bemerkte, wollte sie aus Sicherheitsgründen ihren kleinen Hund auf den Arm nehmen, was ihr jedoch nicht mehr gelang. Der Dogo Argentino ließ sich von seinem Frauchen nicht mehr halten und griff den Chihuahua an. Durch die Wucht des großen Hundes stürzte die Dame zu Boden und zog sich Schmerzen in der rechten Körperhälfte zu. Sie wurde vorsorglich in einem Krankenhaus medizinisch untersucht. Ihr Chihuahua verstarb infolge der Attacke des anderen Hundes. Die für die Tierhaltung zuständigen Behörden wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Gegen die Frau, die den angreifenden Hund beaufsichtigte, wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

