Polizei Dortmund

POL-DO: Mutmaßliches Rennen endet auf der A2 mit einem schweren Verkehrsunfall. Mehrere Personen wurden verletzt.

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0475

Nach einem möglichen illegalen Autorennen am Sonntag, 14.5., zwischen drei Fahrzeugen auf der A2 bei Kamen wurden drei Personen verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Nach ersten Ermittlungen und mehreren Zeugenangaben haben sich gegen 2.30 Uhr in der Nacht drei hochmotorisierte Autos auf der A2 in Richtung Hannover im Bereich Kamener Kreuz ein Rennen geliefert. Bei erlaubten 130 km/h fuhren sie nach Zeugenangaben mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und überholten sich gegenseitig mehrfach. Ein beteiligter 32-jähriger Fahrer aus Lünen verlor schließlich die Kontrolle über sein Auto, fuhr in die Mittelleitplanke und kollidierte mit einem weiteren Beteiligten des mutmaßlichen Rennens, einem 31-Jährigen aus Bönen. Der 32-jähriger Lüner sowie zwei weitere Insassen wurden verletzt. Der 31-Jährige aus Bönen blieb unverletzt. Ebenso unverletzt war der mutmaßliche dritte Beteiligte des Rennens, ein 30-jähriger Mann aus Berlin.

Bilanz: Die Beamten stellten drei Autos, 7 Handys und 2 Führerscheine sicher (ein Beteiligter führte sein Führerschein nicht mit sich). Der Sachschaden beträgt circa 70.000 Euro. Eine Strafanzeige wegen Verdacht des illegalen Kraftfahrzeugrennen folgt ebenfalls.

