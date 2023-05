POL-DO: Betrügerin gesucht - Wer kennt diese Frau?

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0474 Am Sonntagabend (14. Mai) gegen 20 Uhr verbuchte die Polizei einen Erfolg bei der Bekämpfung von Drogenkriminalität. Nach einem beobachteten Drogengeschäft in der Bürgerstraße in Dortmund-Dorstfeld konnten Käufer und Verkäufer identifiziert werden. Ein 24-jähriger Dortmunder wurde festgenommen. Nachdem die Polizei Hinweise von ...

mehr