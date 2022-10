Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Täter nach Ladendiebstählen ermittelt - Polizei sucht nach weiteren Tatorten #polsiwi

Bad Berleburg / Bad Laasphe (ots)

Am 21.10.2022 ist es der Polizei in Bad Berleburg gelungen, zwei flüchtige Männer nach einem Ladendiebstahl zu stellen.

Die beiden Langfinger hatten gegen 16:15 Uhr in der Poststraße in einer dortigen Apotheke eine im Laden aufgestellte Spendenbox entwendet. Anschließend verließen sie fluchtartig die Apotheke. Die alarmierte Polizei konnte die beiden im Rahmen der Fahndung im weiteren Umfeld antreffen. Die beiden 21 und 22 Jahre alten Männer wurden zur Polizeiwache verbracht. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte den beiden Tätern noch ein Ladendiebstahl in Bad Laasphe nachgewiesen werden. Diesen verübten die beiden Männer am gleichen Tag um 13:30 Uhr. In einem Frisörsalon in der Bahnhofstraße lenkte einer der beiden Täter (u.g. Täter 1) die Mitarbeiterin ab, während der andere Mann (u.g. Täter 2) in die Kasse griff. Anschließend flüchteten die beiden jungen Männer auch dort aus dem Ladenlokal. Die Ermittlungen ergaben, dass es noch weitere Taten gegeben haben dürfte, die aber der Polizei noch nicht angezeigt worden sind. Wo sind die beiden Täter noch aufgefallen? Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- 21 Jahre alt - 173 cm groß - schlank - dunkle Haare oben lockig - trug am Tattag eine helle Jacke - südosteuropäischer Phänotyp

Täter 2:

- 20 Jahre - 183 cm groß - kräftig - dunkle lockige Haare - am Tattag komplett schwarz gekleidet - auffallender hinkender Gang - nordafrikanischer Phänotyp

Gegen die beiden Männer wird nun wegen des schweren Falls des Ladendiebstahls ermittelt. Zeugen und Geschädigte können sich bei der Bad Berleburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell